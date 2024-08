Bennacer LASCIA il Milan? Tutta la VERITÀ sull’interesse arabo: c’è una grande NOVITÀ per il centrocampista

Secondo quanto riportato da Luca Marchetti a Sky Sport, il futuro di Bennacer potrebbe essere comunque in rossonero. Non sono arrivate infatti delle offerte concrete da parte dei club arabia al calciomercato Milan anche se tutto potrebbe ancora accadere soprattutto dopo il 31 agosto.

PAROLE – «Koné il Milan lo potrebbe prendere nel caso in cui partisse Bennacer ma per il momento non sembrano esserci grandi possibilità».