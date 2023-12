Bennacer lascia il Milan per l’Algeria: ecco cosa ha detto il rossonero! Cosa filtra verso gennaio

Il centrocampista del Milan Bennacer è stato intervistato da calciomercato.com e goal, analizzando anche la possibile partecipazione alla Coppa d’Africa con l’Algeria.

ALGERIA – «Se si può vincere la Coppa d’Africa? Certo. Tutti i giocatori quando si va in una competizione così, e poi siamo anche una bella squadra, hanno in testa di vincerla, altrimenti non avrebbe senso. L’abbiamo già vinta: andiamo e faremo di tutto per ripeterci. Parlo al “Noi” perché magari ci sono, magari no, ma rimane la mia squadra, ma faremo di tutto per provare a vincerla».

