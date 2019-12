Bennacer: «Massima fiducia al sostituto di Hernandez»

Bennacer intervistato da Milan Tv ha confessato come sono andati questi primi mesi in rossoneri e gli obiettivi da perseguire

Ecco le parole di Bennacer a Milan Tv dove si confessa sul suo periodo in rossonero e gli obiettivi personali e di squadra che si vogliono perseguire.

SENZA HERNANDEZ– «Un altro giocatore giocherà al suo posto, abbiamo fiducia in lui. Saremo con lui al 100%, lui andrà ad aiutare la squadra ed a dare tutto per la squadra. Ma noi dobbiamo dare tutto, dopo andiamo in vacanza, e poi dobbiamo dare di più per finire bene quest’anno»