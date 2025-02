Bennacer Marsiglia, l'accoglienza per il centrocampista: «Un grande giocatore, voleva noi perchè...»

Le parole di Roberto De Zerbi e Adrien Rabiot dopo l’arrivo di Bennacer al Marsiglia dal Milan: «Felici che sia qui, era il suo sogno»

Roberto De Zerbi e Adrien Rabiot hanno parlato a DAZN Francia dopo la vittoria del Marsiglia. i due hanno parlato dell’arrivo di Bennacer all’OM dal Milan: di seguito le loro parole.

DE ZERBI – «E’ un grande giocatore. Mi dispiace per Rongier perché non era in condizioni di giocare, rimane un giocatore molto bravo. Ma Isma ha giocato molto bene ed è un grande giocatore per noi. Porta personalità, qualità. Voleva venire al Marsiglia, ama questo club. È un onore per noi averlo a giocare con noi».

RABIOT – «Conosciamo Isma. È un grande giocatore di calcio. Ha un grande cambio di passo, è aggressivo. Era quello di cui avevamo bisogno nella squadra”. Poi sugli altri acquisti del club il francese ha affermato: “Stiamo lavorando bene ultimamente. I nuovi arrivati hanno dato il loro contributo nelle ultime due partite. Maupay ha un ottima forma mentale. Quando entra, dà il suo contributo. Abbiamo nuovi innesti che fanno il loro lavoro».