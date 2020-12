Bennacer lavora in gruppo: niente Celtic ma con la Samp ci sarà

Bennacer torna ad allenarsi in gruppo a Milanello: niente Celtic per lui ma sarà regolarmente in campo contro la Sampdoria

Come vi abbiamo riportato pochi minuti fa, Ismael Bennacer è tornato ad allenarsi in gruppo: per il centrocampista algerino è tuttavia proibita precauzionalmente la sfida contro il Celtic di giovedì, dovrebbe invece essere regolarmente in campo contro la Sampdoria domenica.

Un rientro festeggiato dai compagni quello di Ismael Bennacer che proprio oggi, uno dicembre, festeggia 23 anni.