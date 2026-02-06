Calciomercato
Bennacer, il riscatto della Dinamo Zagabria torna in bilico? Milan in ansia. Cosa è successo
Bennacer, il nuovo infortunio muscolare del centrocampista algerino mette di nuovo a rischio il riscatto da parte della Dinamo Zagabria
Il destino sembra non voler dare tregua a Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino, trasferitosi alla Dinamo Zagabria per ritrovare continuità e minuti, è incappato nell’ennesimo stop fisico di una carriera martoriata dagli infortuni. Una notizia che complica non solo il suo percorso personale, ma anche le strategie di mercato del Milan in vista della prossima estate.
Bennacer, il report: tegola Isma in casa Dinamo
La sfortuna ha bussato alla porta di Bennacer durante la sfida dello scorso 25 gennaio sul campo dell’Osijek:
- La dinamica: Partito titolare nel cuore del centrocampo croato, Ismael è stato costretto ad alzare bandiera bianca dopo soli 23 minuti. Un dolore improvviso che ha gelato lo staff tecnico della Dinamo.
- La diagnosi: Gli esami strumentali hanno confermato uno stiramento alla coscia. Un infortunio muscolare che lo costringerà ai box per diverse settimane, interrompendo un buon momento di forma che lo aveva visto protagonista con 12 presenze e 3 contributi al gol (1 rete e 2 assist).
- Dubbio Europa: Con la Dinamo Zagabria impegnata nei playoff di Europa League contro il Genk, resta l’incognita sulla sua presenza nella lista UEFA. Lo staff medico croato valuterà i tempi di recupero prima di prendere una decisione definitiva.
Il borsino: cosa cambia per il Milan
La situazione di Bennacer è monitorata con attenzione da Via Aldo Rossi, poiché il suo futuro è legato a un riscatto non scontato:
- Le cifre: Il trasferimento è regolato da un prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Se fino a metà gennaio la Dinamo sembrava intenzionata a esercitare l’opzione, questo nuovo stop potrebbe spingere i croati a riflessioni più prudenti.
- Prospettiva estiva: Per il Milan, incassare quei 10 milioni sarebbe fondamentale per finanziare le operazioni in entrata (come l’assalto a Goretzka o il blocco di Kostic). Una sua mancata permanenza a Zagabria riporterebbe a Milanello un giocatore dall’ingaggio pesante e dalle incognite fisiche persistenti.