Benitez: «Vi svelo un aneddoto sulla finale di Istanbul»

Rafa Benitez, ex allenatore del Liverpool tra le altre, ha svelato un particolare aneddoto sulla finale di Istanbul contro il Milan

Ospite a Sky, Rafa Benitez ha svelato un aneddoto sulla finale di Istanbul del 2005:

«Sul 2-0 dovevo cambiare il modulo per la posizione di Kakà, che si muoveva fra le linee. Il Milan giocava con il rombo. Mentre scrivevo gli appunti prendiamo il terzo gol. Negli spogliatoi avevo detto ai ragazzi che non avevamo nulla da perdere e che se avessimo fatto un gol saremmo rientrati in partita. Poi, al rientro in campo, c’erano i tifosi che cantavano e… abbiamo segnato i tre gol».