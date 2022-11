Rafa Benitez, noto allenatore, ha parlato dell’importanza di avere una seconda squadre: di seguito il suo pensiero

Ospite a TMW, Rafa Benitez ha parlato così delle seconde squadre:

«Con questa Next Gen giocatori vogliono continuare nella stessa società, hanno più possibilità di arrivare in Serie A o ne LaLiga. E’ molto positivo per i giovani e per il livello del calcio in generale».