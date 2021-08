Belotti Inter: il Milan tenta lo sgarbo? Il piano di Maldini

Andrea Belotti è un’opzione concreta per l’attacco dell’Inter. Ma ci sarebbe anche la concorrenza del Milan: le ultime sul futuro del ‘Gallo’

Crescono sensibilmente le quotazioni di Andrea Belotti per l’attacco dell’Inter, con il club nerazzurro pronto ad accelerare se dovesse esserci una fumata nera per la trattativa con la Lazio per Correa.

Il Torino e i tifosi granata – sottolinea Tuttosport – sperano però di non privarsi del centravanti, che negli ultimi giorni ha fatto capolino con la sua immagine per lanciare la nuova terza maglia del ‘Toro’. Occhio però anche ad un possibile derby di mercato con il Milan: i cugini rossoneri starebbero lavorando per prelevare il ‘Gallo’ a parametro zero la prossima estate, in caso di permanenza del bomber sotto la Mole e di mancato rinnovo con il sodalizio di Cairo.