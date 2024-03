Bellingham Milan, i rossoneri puntano Jobe! L’indiscrezione sul fratello di Jude: le ULTIME sull’interesse

Bellingham è finito nel mirino del calciomercato Milan. No, non si stratta di Jude, la stella del Real Madrid di Carlo Ancellotti, ma di suo fratello Jobe. Il diciannovenne si sta mettendo in mostra al Sunderland, nella Championship inglese.

L’indiscrezione sull’interesse del club rossonero per il centrocampista classe 2005 arriva da Michele Fratini, intermediario di mercato, che ai microfoni di TuttoJuve.com ha rivelato come il ragazzo piaccia anche all’Inter e alla Juve.