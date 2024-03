Calciomercato Milan, occhi su un fratello d’arte! I tifosi sognano: l’INDISCREZIONE per il colpo in ottica futura. Le ultime

Una voce sul calciomercato Milan scalda i tifosi rossoneri, che cominciano a sognare il colpo in ottica futura. Si tratta, in questo caso di un fratello d’arte: Jobe Bellingham, fratello di Jude (stella del Real Madrid). Sul centrocampista diciannovenne c’è l’interesse anche di Inter e Juve, oltre che quello dei rossoneri. A rivelare l’indiscrezione è l’intermediario di mercato Michele Fratini, intervistato da TuttoJuve.com.

INDISCREZIONE – «Jobe è sul taccuino delle grandi società europee, in Italia oltre ai bianconeri ci sono Inter e Milan. E’ molto chiacchierato per la fratellanza importante, ma altrettanto per le sue grandi doti. Il suo piede preferito è il destro, calcia benissimo e può far male da qualsiasi distanza. Può fare anche il trequartista, ha un fisico importante, le leve lunghe, ed è il più moderno dei box to box in grado sia di intercettare palla e sia di ripartire con la stessa bravura. Nonostante abbia solo 19 anni, non è più da considerare una promessa».