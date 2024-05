Mercato Milan, sarà lui il colpo più caro della storia del club: si può chiudere in queste settimane. TUTTI gli aggiornamenti

Nella prossima estate il calciomercato Milan potrebbe mettere a segno il colpo più costoso della sua storia. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport oggi in edicola, che svela come potrebbe essere superato il record di spesa che portò Bonucci in rossonero per 42 milioni di euro.

Il Diavolo come noto è a caccia di un nuovo attaccante e avrebbe individuato in Benjamin Sesko un obiettivo molto concreto. La base di partenza per strapparlo al Lipsia è di 50 milioni di euro: pertanto lo sloveno si candida a diventare il colpo più costoso di sempre.