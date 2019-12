Bellinazzo su Ibra al Milan: «Niente sconto derivante dal decreto crescita»

Marco Bellinazzo si è espresso riguardo all’impatto economico dell’operazione Ibrahimovic al Milan: ecco le sue parole

Zlatan Ibrahimovic al Milan è diventata una questione di attualità, anche Marco Bellinazzo, giornalista esperto di calcio e finanza, ha parlato dell’impatto economico del ritorno dello svedese in rossonero: «Per Ibrahimovic il Milan dovrà pagare ingaggio pieno, senza lo sconto fiscale del 50% che scatta dal 1° gennaio 2020. Il contratto di 6 mesi più altri eventuali 12 mesi non basta. Il Decreto Crescita infatti prevede l’obbligo per il beneficiario di restare in Italia per 24 mesi».

Proprio riguardo all’applicabilità del decreto crescita Bellinazzo ha poi chiarito: «Il decreto crescita fa riferimento alla residenza, ma senza un contratto non si può obbligare nessuno a stare in un paese; se il Milan applicasse lo sconto e poi dopo 18 mesi Ibra andasse via, il club dovrebbe recuperare la differenza e pagare sanzioni. Tutto qui».