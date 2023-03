Il Belgio ha battuto 2-3 in amichevole la Germania: minuti per Saelemakers e De Ketelaere. Panchina per l’altro rossonero Thiaw

Importante successo del Belgio nell’amichevole di questa sera contro la Germania. I Diavoli Rossi hanno vinto 2-3 grazie alle reti di Carrasco, Lukaku e De Bruyne.

In campo per una parte della gara anche i rossoneri De Ketelaere e Saelemakers. Panchina per Thiaw.