Bayern Monaco, Pavard sostituito perchè deve andare… in bagno

Curioso siparietto nel corso della sfida fra Bayern Monaco e Wolfsburg: Pavard viene sostituito perché deve andare… in bagno

Curioso caso in Bayern Monaco-Wolfsburg che ha colpito il terzino dei bavaresi Pavard. Il francese mentre si stava giocando la partita è dovuto correre… in bagno. Uscita dal campo che ha lascito sbigottiti tutti. Il tecnico Nagelsmann non vedendolo tornare lo ha sostituito. Pavard al ritorno in campo voleva ritornare al suo posto, ma ha capito di essere stato sostituito.

Lo stesso Nagelsmann in conferenza ne ha parlato ai media tedeschi: «mi ha chiesto in francese che doveva andare in bagno, almeno penso mi abbia detto così. Dopo 15 secondi è scappato in bagno e al suo non ritorno ho detto al quarto uomo di cambiare la sostituzione. E’ andata bene così».

Fonte: Itasportpress