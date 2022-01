Bayern Monaco, ansia per Davies: stop per problemi al cuore

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Bayern Monaco ha annunciato che Alphonso Davies dovrà stare fermo per qualche tempo causa un problema al cuore riscontrato post covid

Apprensione in casa Bayern Monaco per le condizioni di Alphonso Davies. Il fenomenale terzino canadese dovrà stare fermo per qualche settimana dopo che gli esami medici hanno evidenziato un problema al cuore.

L’annuncio è stato dato da Julian Nagelsmann in conferenza stampa: «A Phonzy abbiamo riscontrato ieri segni di miocardite lieve al termine degli esami a cui ogni giocatore si sottopone dopo aver riscontrato la positività al Covid-19. Dovrà osservare un periodo di riposo».