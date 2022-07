Bastoni: «Scudetto Milan duro da digerire, vederli festeggiare è stato brutto». Parla il difensore dell’Inter

Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, parla così a La Gazzetta dello Sport.

SCUDETTO – «Lo scudetto del Milan? Lo ammetto, sono state immagini dure da digerire, ma è normale. Non vincere già è brutto, se poi a vincere sono i vicini da casa ancora di più… Faremo di tutto per essere noi a festeggiare in città la prossima volta».

FUTURO ALL’INTER – «La decisione dell’Inter di tenermi? Significa tanto, tantissimo. Non ho mai avuto il minimo dubbio di lasciare l’Inter, qui ho tutto ciò che serve per stare bene ed esprimermi al meglio: mi trovo alla grande con i compagni, con la società, adoro Milano e quindi perché andare altrove? Sono contento di esserci, mi vedo ancora per tanti anni con questa maglia e, nel mentre, spero di vincere ancora tanto».