Bartesaghi titolare in Milan Juve? Pazza idea di Pioli, ma non è l’unica: le ultime in vista del big match

Il Milan alla ripresa avrà un impegno non proprio semplicissimo: a San Siro arriverà la Juventus di Allegri per la sfida valevole per la nona giornata di campionato.

Con Theo Hernandez squalificato, toccherà con ogni probabilità a Florenzi partire dal primo minuto. A meno che Pioli non decida di gettare nella mischia Bartesaghi. A riportarlo è Tuttosport.