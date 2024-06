Chiesa Milan: rinnovo con la Juve complicatissimo, a questa CIFRA può lasciare i bianconeri

Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è Chiesa. Il rinnovo con la Juventus è complicatissimo, a questa cifra può partire

l futuro di Chiesa, in caso di mancato rinnovo del contratto, sarà lontano dalla Juve. Per il Corriere dello Sport, infatti, se le parti non dovessero riuscire a prolungare il rapporto in scadenza nel 2025, ci sarà la cessione in estate. La cifra richiesta dalla Juve per l’attaccante sarebbe di 25 milioni.

Al momento, secondo il quotidiano sportivo, il rinnovo di contratto appare complicatissimo. Il calciomercato Milan osserva interessato.