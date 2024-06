Guler Milan: diverse offerte arrivate al Real Madrid, la VOLONTA’ di club e giocatore è chiara

Tra i nomi nella lista del calciomercato Milan c’è quello di Guler. La volontà del giocatore e del Real Madrid è chiara

Il Real Madrid ha ricevuto diverse richieste per Arda Guler in prestito, ma finora la risposta è sempre stata la stessa: resta. Come riportato da Fabrizio Romano il ragazzo è concentrato su Euro 2024 e anche lui felice di restare, in lotta per il suo posto.

Guler non ha mai chiesto di andare via, nemmeno a marzo, quando non giocava. Il calciomercato Milan, interessato al giocatore, dovrà dunque farsene una ragione.