Formazioni ufficiali Portogallo Croazia: decisione PRESA su Leao, l’Italia osserva

Tra poco in campo il Portogallo nell’ultima amichevole pre Euro 2024 contro la Croazia. Le formazioni ufficiali e la scelta su Leao

Ultimo impegno poi si farà sul serio. Il Portogallo tra poco in campo nell’ultimo match prima dell’Europeo. Avversaria la Croazia, che affronterà l’Italia nel girone. Nelle scelte delle formazioni ufficiali non figura Rafael Leao, attaccante del Milan.

A differenza del match giocato contro la Finlandia in cui era partito titolare per poi uscire all’intervallo, stavolta partirà dalla panchina, magari pronto ad entrare a gara in corso.