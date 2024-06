Broja Milan: può essere più di un’IDEA, ecco perché è un’occasione per i rossoneri

Luca Cilli, intervenuto a Sky Sport nell’edizione dedicata al mercato, ha fatto il punto sul calciomercato del Milan. Broja più di un’idea

Le parole di Luca Cilli, intervenuto a Sky Sport nell’edizione dedicata al mercato. L’esperto ha fatto il punto sul calciomercato del Milan in entrata. Broja più di un’idea ed ecco perché interessa ai rossoneri:

LE PAROLE – «Bisognerà trattare, giocherà anche contro l’Italia. Per via dei problemi fisici ha giocato poco ma per caratteristiche tecniche può rappresentare l’attaccante del futuro»