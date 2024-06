Spalletti AVVISA l'Italia: «Ecco cosa mi aspetto di vedere, su Buongiorno...»

Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Italia Bosnia. Ecco cosa ha detto il CT della Nazionale

Le parole di Luciano Spalletti in conferenza stampa alla vigilia di Italia Bosnia. Ecco cosa ha detto il CT della Nazionale anche su Buongiorno, obiettivo del calciomercato Milan.

LE PAROLE – «Infortunio Barella? Per Barella c’è ottimismo fin dal primo momento perché è sempre stato tutto sotto controllo. Quando c’è un affaticamento bisogna aspettare un giorno o due, ma oggi è diventato tutto più chiaro. Non può essere preso in considerazione per la sfida di Empoli, ma per l’Albania sì, siamo fiducioso. Meret? Lo stesso discorso.Mi aspetto di vedere che si mettono in pratica le analisi fatte dopo la gara contro la Turchia. Con i ragazzi c’è stato tempo di provare delle cose e mi aspetto di vedere che hanno capito delle cose e si faccia meglio. Davanti gioca Scamacca e dietro Buongiorno. Per le qualità che ha Pellegrini può vestire la numero 0 in maniera corretta, è fatto di quella pasta lì ed è un giocatore che sa galleggiare, sa calciare le punizioni e i rigori. Ha il piede per mettere quella palletta morbida ed è sempre messo bene con la postura del corpo, sa saltare l’uomo nello stretto. E poi c’è Barella che si avvicina a un numero 10, anche se lui fa tantissima strada. Ma questo lo rende ancora più forte, lo migliora».»