Buongiorno Milan: il GESTO di Conte che può sbaragliare la concorrenza! Foto VIRALE sui social, cosa è successo

Tra i nomi seguiti dal calciomercato Milan c’è Buongiorno. Il gesto di Conte può sbaragliare la concorrenza

Da Twitter, passando per Facebook e Instagram: negli angoli calcistici dei social (ormai) non si parla d’altro. Ci ha pensato una (presunta) foto, in un attimo diventata virale, a scaldare una insolitamente fredda giornata di giugno in quel di Torino. Nell’immagine in questione ecco il neo tecnico del Napoli Antonio Conte, insieme a quello che a detta di molti sarebbe il difensore granata Alessandro Buongiorno.

Un incontro confermato magari dettato dalla casualità ma che potrebbe essere utile al neo allenatore dei campani per portarsi avanti rispetto alla concorrenza.