Barrenechea sfida il Milan: «Siamo una buona rosa con un ottimo allenatore. Sul match…». Le parole del centrocampista

Il centrocampista del Frosinone Barrenechea, prossimo sfidante del Milan, ha parlato a La Gazzetta dello Sport.

PAROLE – «Abbiamo un ottimo allenatore, con le idee molto chiare su come metterci in campo. E se c’è da sudare non mi tiro certo indietro, anzi mi esalto. Quando sono arrivato forse non avevo molta intensità. Di Francesco fa lavorare tanto sotto questo aspetto e onestamente oggi posso dire di essere cresciuto. Se mi aspettavo questo inizio di campionato? No, perché non conoscevo il club e i compagni. Ma fin dal primo allenamento ho sentito la fiducia attorno a noi e mi sono subito reso conto che avremmo potuto fare un ottimo campionato. Siamo una buona rosa con tanti giovani e qualche veterano che ci aiuta tantissimo».