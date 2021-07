Barone sul rinnovo di Vlahovic: «In questa situazione c’è un problema»

Joe Barone ha parlato del tanto discusso rinnovo di Vlahovic con la Fiorentina: ecco tutte le sue dichiarazioni

Joe Barone ha parlato del tanto discusso rinnovo di Vlahovic con la Fiorentina. Le sue dichiarazioni a margine dell’inaugurazione del Fiorentina Village a Moena.

«Sono sempre accanto alla squadra e ai giocatori, con Dusan parlo ogni giorno. Stiamo lavorando per un rinnovo, non so se arriva oggi tra settimane o tra qualche mese ma per ballare bisogna essere in due, non si balla da soli».

Il calciatore è stato seguito nei mesi scorsi anche dal Milan.