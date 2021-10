Barone: «Rinnovo Vlahovic? Commisso non si è sfogato»

Joe Barone traccia la situazione in casa Fiorentina per il rinnovo di Vlahovic. Le dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

«Vorrei, precisare, non è stato una sfogo quello di Commisso. Per il ragazzo stiamo facendo un enorme sforzo, ma la Fiorentina è un gruppo e dobbiamo pensare alla partita di oggi che è importante. Ma quello di Commisso non è uno sfogo».