Barone, bordata a Vlahovic: «Non illuda Fiorentina e tifosi»

Joe Barone, intervenuto a margine della presentazione di Ikoné, ha risposto all’intervista di Dusan Vlahovic:

RINNOVO VLAHOVIC – «Non siamo contro i procuratori, vogliamo che esistano regole ben precise. Non si possono rappresentare giocatori e club in una stessa trattativa. A Moena Dusan diceva ai tifosi che voleva firmare. Tutti noi ci avevamo creduto. Eravamo d’accordo con il giocatore sull’ingaggio. La trattativa si è complicata con la richiesta degli agenti. Questa volta non ci stiamo, siamo ben preparati. Vorremmo però avere chiarezza da parte sua, su quello che intende fare. Con Vlahovic e il suo agente siamo rimasti al livello del 5 di ottobre scorso».

VIA A ZERO – «L’intenzione di Darko Ristic era quella di portare il giocatore alla scadenza e questo crediamo che non sarebbe stato giusto nei confronti della Fiorentina che lo ha fatto crescere. Precisare le cifre sulle loro richieste non credo che sia il momento opportuno di farlo. E’ una situazione molto complicata, se vogliono portare il giocatore ad andare via a parametro zero, escano fuori pubblicamente e lo dicano».