Barigelli: «Mercato Milan? L’errore è stato Origi non De Ketelaere»

Il direttore della Gazzetta dello Sport, Stefano Barigelli, ha commentato così il momento del Milan attraverso il canale web della Rosea

Il direttore della Gazzetta dello Sport, Stefano Barigelli, ha commentato così il momento del Milan attraverso il canale web della Rosea:

«Il Milan sta attraversando una fase non felice. Secondo me non ha azzeccato il mercato: Pioli è stato costretto a un certo punto della stessa stagione a giocare con gli stessi uomini e a fare gli stessi cambi. In corsa ha dovuto cambiare un progetto. L’errore del Milan è stato secondo me, non tanto quello di De Ketelaere che lo difendo e che in alcuni momenti del gioco si capisce che è un talento e bisogna dargli tempo, ma quello di non prendere un grande centravanti. L’errore del mercato del Milan è Origi. Pioli è stato costretto di nuovo ad inventarsi una squadra diversa da quella che immaginava e non sempre si possono fare miracoli»