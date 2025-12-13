Baresi torna allo Stadio, ci sarà in Milan Sassuolo: pronta l’accoglienza calorosa dei tifosi

Baresi sarà presente allo Stadio San Siro per l’ultima gara casalinga del 2025, i tifosi si preparano ad una calorosa accoglienza

L’ultima sfida casalinga prima della pausa natalizia si preannuncia come un grande evento. Sono infatti attesi oltre 72.000 spettatori al leggendario stadio San Siro per assistere al match tra il Milan di Massimiliano Allegri e il Sassuolo di Fabio Grosso, in programma domani. L’affluenza massiccia, come riportato da La Gazzetta dello Sport, conferma l’enorme passione e il calore del popolo rossonero. L’obiettivo è riempire la “Scala del Calcio” per spingere i propri beniamini alla vittoria in questo fondamentale appuntamento.

Il Ritorno di una Leggenda: Franco Baresi

A rendere la giornata ancora più significativa è la presenza, attesa e calorosa, di Franco Baresi, l’indimenticato ex capitano e bandiera del Diavolo. Baresi, uno dei difensori più forti della storia del calcio e attuale vicepresidente onorario, tornerà in tribuna per la prima volta da quando, nel mese di agosto, aveva reso pubblica la notizia relativa alla sua malattia. Il suo ritorno sarà senza dubbio accolto da un tributo emozionante da parte dei tifosi, che potranno così testimoniare la loro vicinanza a un simbolo indiscusso del club meneghino.

La Sfida: Rossoneri a Caccia di Punti Chiave

La partita contro il Sassuolo non è solo un momento di festa per il Natale imminente, ma rappresenta un crocevia cruciale per le ambizioni di classifica del Milan. I ragazzi di Massimiliano Allegri, il tecnico livornese, noto per la sua gestione pragmatica delle gare e la capacità di ottenere risultati solidi, sono chiamati a una prestazione convincente per chiudere l’anno nel migliore dei modi.

L’undici titolare del tecnico dei meneghini si affiderà probabilmente al talento del portiere Mike Maignan, l’estremo difensore francese la cui esplosività è fondamentale per la retroguardia, e all’estro offensivo di Rafael Leão, l’ala portoghese capace di spaccare le partite con le sue imprevedibili accelerazioni. Il Diavolo cerca continuità e tre punti per non perdere contatto con le posizioni di vertice della classifica.

Sassuolo: La Tattica dell’Ex Campione del Mondo

Dall’altra parte del campo, il Sassuolo di Fabio Grosso, l’ex terzino campione del mondo, la cui carriera da allenatore è focalizzata sull’intensità e sulla grinta che lo hanno contraddistinto da giocatore, cercherà di fare uno sgambetto ai padroni di casa. La formazione emiliana, benché stia lottando per trovare la giusta stabilità in campionato, ha sempre dimostrato di saper mettere in difficoltà le grandi del nostro campionato, specialmente in trasferta. Un occhio di riguardo andrà riservato all’attaccante Domenico Berardi, il capitano e fantasista neroverde, la cui tecnica e il cui sinistro sono noti per la loro pericolosità e precisione dalla distanza.

L’atmosfera pre-natalizia e la cornice di pubblico renderanno Milan-Sassuolo un evento da non perdere, un’occasione per il popolo del Diavolo di stringersi attorno alla squadra e celebrare il ritorno di una delle sue icone più amate.