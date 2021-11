Baresi fa i complimenti i Pioli: «Il Milan gioca il miglior calcio in Italia»

Franco Baresi, leggenda del Milan, ha fatto i complimenti a Stefano Pioli per il modo in cui gioca la sua squadra. Le sue dichiarazioni

Intervistato dal The Guardian, Franco Baresi ha fatto i complimenti al Milan di Stefano Pioli. Le parole della leggenda rossonera.

MILAN – «La squadra sta giocando un calcio bellissimo. Devono essere ambiziosi. Oggi il Milan è la squadra che gioca il miglior calcio in Italia, la squadra che crea più occasioni, quindi possiamo sicuramente pensare in grande. La stagione è ovviamente ancora lunga, ma per ora il Milan è la squadra che mi ha impressionato di più».