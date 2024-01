Balzaretti a Dazn: «Maignan? I colpevoli verranno puniti ma il club è un modello di integrazione straordinaria»

Federico Balzaretti, direttore sportivo dell’Udinese, ha parlato a Dazn dopo la partita contro il Milan di Serie A 2023/24. Le sue dichiarazioni

POSIZIONE UDINESE SUL CASO MAIGNAN – «Non c’è posizione particolare. Ci tengo a dire che il club e la città sono un modello di integrazione straordinaria. L’Udinese è il club più multietnico in assoluto. Se ci sono state delle persone che hanno fatto un gesto, una parola, verranno punite. Nessuno di noi tollera nessun tipo di forma di razzismo. Sono qui da mesi e questa è una città e un popolo straordinario, siamo un modello di integrazione. La Procura sta lavorando e indagando. Se verranno individuati i colpevoli la società prenderà provvedimenti importanti».

PUNTI BUTTATI ALLA FINE – «Sì son d’accordo, dobbiamo crescere perché non si possono regalare punti nei momenti finali. È una questione di applicazione, concentrazione, dettagli. Col mister lo ribadiamo tutti i giorni, dobbiamo crescere velocemente altrimenti si buttano via punti conquistati sul campo. La prestazione è stata importante, all’altezza di una grande squadra come il Milan. Dobbiamo crescere ma non è un club, un direttore, un mister che si piange addosso. È stato bello l’applauso del pubblico alla fine».

SAMARDZIC E PEREZ – «Difficile, il mercato è aperto. Noi li vediamo concentrati, avete visto le prestazioni. Sono due giocatori importanti per noi, non c’è niente di concreto. I nostri giocatori convivono con le voci di mercato ogni finestra. La loro testa si è vista anche stasera sul campo, dobbiamo mantenere tutto il gruppo sul pezzo».