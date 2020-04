Balotelli: «Dopo il City stavo per andare alla Juve ma scelsi il Milan»

Balotelli ha raccontato su Instagram le vicende di calciomercato che l’hanno visto arrivare al Milan dopo l’esperienza al Manchester City

Ecco le parole di Balotelli in diretta su Instagram con Er Faina in merito al suo passato tra le maglie di Manchester City, Milan e Nizza.

L’arrivo al Milan – «Dopo l’esperienza in Inghilterra dovevo andare alla Juventus, ma Galliani si mise di mezzo e alla fine scelsi il Milan. Non ci ho visto più dentro quando mi è stata presentata l’offerta. È stata una scelta di cuore, anche perché il Milan non stava andando bene in quegli anni»

L’arrivo in Francia – « In quel periodo avevo la pubalgia e, infatti, avevo fatto c****e. A fine stagione avevo poche richieste, due dalla Premier e dal Nizza. Un giorno andai in Francia con Mino e rimasi colpito dalla città, una città bellissima. Dopo aver conosciuto il presidente e l’allenatore scelsi di restare, anche grazie all’arrivo di Dante e Belhanda»

Gol più bello – «Quello contro il Bologna, davvero spettacolare»