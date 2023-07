In casa Milan sta tenendo banco sul mercato il futuro di Ballo Tourè. Ci sono due club italiani interessati ma occhio alla possibile sorpresa

Come riportato da L’Equipe il giocatore è da tempo nel mirino del Bologna, club che però non si è ancora mosso con convinzione in questo senso. In Italia c’è anche il Sassuolo, mentre all’estero gli interessamenti più importanti sono stati quelli di Fulham e West Ham. In Germania, infine, occhio alla candidatura del Werder Brema che potrebbe mettere sul piatto 5 milioni di euro.