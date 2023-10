Baldanzi: «Il gol a San Siro è stato uno dei sogni più belli, spero di arrivare il più in alto possibile»

Baldanzi: «Il gol a San Siro è stato uno dei sogni più belli, sugli obiettivi di questa stagione…». Le parole dell’obiettivo del Milan

Il calciatore classe 2003 Baldanzi, obiettivo del mercato Milan, ha rilasciato un’intervista al canale della Lega Serie A. Queste le sue parole anche sul futuro.

SUL PROSSIMO MATCH – «L’Atalanta è una squadra molto forte. Hanno giocatori determinanti come Scamacca e De Ketelaere ma noi dobbiamo cercare di fare il massimo».

SU ANDREAZZOLI – «Il mister è un grande allenatore, ha portato tanta esperienza. Gli devo tantissimo perché lui mi ha fatto esordire in Serie A. Abbiamo fatto uno switch soprattutto mentalmente, adesso speriamo di fare ancora punti. Crediamo nella salvezza e daremo tutto per raggiungerla».

FUTURO – «Penso a migliorarmi giorno dopo giorno per arrivare a determinati obiettivi. Spero di arrivare il più in alto possibile ma dipenderà da come crescerò nei prossimi anni».

GOL CONTRO L’INTER – «Il gol a San Siro penso sia stato uno dei sogni più belli, una notte indimenticabile, anche perché abbiamo vinto».