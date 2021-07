Bakayoko vuole tornare al Milan. Il Chelsea apre al prestito

Bakayoko Milan, il Chelsea ora ha poco margine di manovra: il giocatore vuole tornare in rossoner

Continuano i contatti per il Milan e il Chelsea per Bakayoko. Secondo quanto scritto questa mattina da il Corriere dello Sport, il centrocampista ivoriano avrebbe già fatto sapere ai blues di voler tornare a Milanello ponendo così Maldini e Massara in una situazione di vantaggio.

Il Chelsea infatti vorrebbe disfarsi dei costi di gestione del giocatore e sarebbe disposto a cedere il giocatore in prestito come accaduto nella passata stagione con il Napoli. L’ostacolo per il Milan è rappresentato dallo stipendio di Bakayoko che attualmente in blues guadagna 3,5 milioni di euro, cifra ritenuta eccessiva.