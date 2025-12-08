Bakayoko, l’ex Milan pronto al ritorno in campo: l’annuncio del centrocampista non lascia dubbi

Bakayoko, nuova avventura all’orizzonte per l’ex Milan: il centrocampista esce allo scoperto e fissa la data del rientro

Il calcio è fatto di cicli, di addii e di ritorni, e per un vecchio volto noto di Milanello il momento di rimettersi in gioco sembra essere finalmente arrivato. Tiemoué Bakayoko, figura che ha diviso e unito la tifoseria del Milan in diverse fasi storiche, è pronto a scendere nuovamente in campo. Attualmente svincolato dopo aver concluso la sua esperienza in Grecia con la maglia del PAOK lo scorso giugno, il centrocampista francese non ha intenzione di restare a guardare. La sua storia in rossonero è un racconto a due facce: una prima stagione, quella 2018/2019, vissuta da assoluto protagonista con 42 presenze e una rete, mostrando una dominio fisico impressionante; poi il ritorno, nel biennio 2021-2023, coinciso con la vittoria dello Scudetto ma caratterizzato da un ruolo marginale, con appena 21 presenze complessive e tante panchine.

Bakayoko, l’ex Milan pronto al ritorno in campo

Oggi, però, il classe 1994 guarda avanti. Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano su X, Bakayoko ha lavorato in silenzio in questi mesi per farsi trovare pronto alla riapertura delle liste di trasferimento. Non si tratta di semplici rumors, ma di una presa di posizione netta: il giocatore vuole una nuova squadra e la vuole subito. La finestra di gennaio rappresenta l’occasione perfetta per quei club che cercano muscoli ed esperienza a parametro zero.

Ecco le dichiarazioni dell’ex rossonero, che confermano la sua volontà di tornare protagonista:

DETERMINAZIONE – «Sono determinato a tornare già a gennaio e ad accettare un nuovo club».

NOSTALGIA E FUTURO – «Il mercato? Ci sono novità in arrivo per il mio futuro. Mi sento pronto al 100% per la prossima sfida. Mi manca molto il calcio».

Un messaggio forte e chiaro alle pretendenti: il gigante francese è integro, motivato e ha una voglia matta di sentire nuovamente l’odore dell’erba. Resta ora da capire quale campionato o quale progetto deciderà di scommettere sul suo rilancio.