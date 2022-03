Baiocchini: «Il Milan può pensare in grande, è primo meritatamente»

Manuele Baiocchini, inviato Sky Sport, ha fatto il punto sul Milan dopo la vittoria dei rossoneri contro il Cagliari

«Il Milan sta volando sta sognando. A questo punto del campionato il Milan può pensare in grande, soprattutto perchè se prima parlavamo di una squadra grande contro le grandi, adesso possiamo parlare anche di una squadra grande contro tutte anche le medio piccole. Il Milan si sta rivelando la squadra più forte del campionato, tra l’altro senza una stella vera e propria però con un gruppo coeso, concreto, con la difesa che non prende più gol, con un centrocampo che si intercambia alla perfezione insomma un gruppo che è in testa alla classifica meritatamente»