Baiocchini gela Pioli: «Situazione infortuni tragica. Su Pulisic...»

Baiocchini, noto giornalista, ha fatto il punto sugli infortuni in casa Milan: un terzo della rosa di Pioli è infortunata

Baiocchini, giornalista di Sky, ha parlato così della situazione infortunati in casa Milan:

«Nove giocatori su 27 in rosa, 1/3 esatto, è infortunato. Contrattura per Pulisic, oggi ne sapremo di più. Distorsione alla caviglia per Pellegrino ma l’infortunio peggiore è per Kalulu. Loftus-Cheek sta lavorando per tornare a disposizione sabato con l’Udinese».