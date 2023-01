Babb a Milan Tv: «Siamo qui per vincere»

Selena Babb ha parlato nel post di Lazio Milan femminile, ecco le parole del portiere rossonero sui canali ufficiali del club

Selena Babb ha parlato nel post di Lazio Milan femminile, ecco le parole del portiere rossonero sui canali ufficiali del club:

«Era una gara molto importante. Sono molto contenta della vittoria, siamo venute qui per vincere. È positivo aver segnato tanti gol senza subirne, quindi sono molto felice. Abbiamo dimostrato di essere il Milan; abbiamo dimostrato che la nostra forza viene da ciascuna giocatrice. Siamo un bel gruppo e siamo qui per vincere. Siamo molto contente per il clean sheet. Per me è la cosa più importante mantenere la porta inviolata. E oggi penso che anche Noemi (Fedele) abbia fatto un ottimo lavoro»