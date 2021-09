Azmoun Milan: «Tante offerte non accettate, andrò via da svincolato»

Sardar Azmoun, attaccante dello Zenit, dal ritiro della Nazionale iraniana ha fatto il punto sul suo futuro, ecco cosa ha detto

Sardar Azmoun, attaccante iraniano dello Zenit, accostato anche al Milan nell’ultima sessione di calciomercato, si è così espresso dal ritiro della sua Nazionale in merito al suo futuro, rivelando di aver avuto una importante offerta dall’Italia in estate:

«Ho un contratto. Anche se volessi lasciare lo Zenit, il club può fermarmi e non c’è niente che possa fare. Ho avuto offerte da Tottenham, Lione, Leverkusen e Roma e loro le hanno rifiutate. Se andrò via, lo farò quest’estate come svincolato»