Andreazzoli a Sky: «Per me è una partita vinta»

Aurelio Andreazzoli, tecnico dell’Empoli, ha parlato ai microfoni di Sky nell’immediato post partita della gara contro il Milan

SULLA GARA: «La sliding doors della partita è stata la traversa di Bajrami ma ho detto ai miei ragazzi che questa per me è una partita vinta. Abbiamo costretto il Milan a giocare diversamente alzando la palla su Giroud».

SULLO SCUDETTO: «Per me tutte le prime quattro squadre possono vincere lo scudetto, il Napoli stasera ha avuto difficoltà, l’Inter mi da l’idea di una squadra che sa quello che vuole. Saranno decisivi gli scontri diretti».

SUL TURNOVER: «Pinamonti-Cutrone è una soluzione che ci soddisfa. Pinamonti è il nostro riferimento, poi quelli intorno li faccio ruotare perchè non abbiamo una formazione titolare stabilita. Anche stasera abbiamo cambiato 4-5 giocatori, poi cerchiamo di dare la possibilità a tutti di partecipare. Tutti quanti meritano, quindi io a volte mi trovo nell’imbarazzo di decidere chi mandare dentro. La squadra però non perde la sua filosofia pur premiandoli tutti, per me è motivo di soddisfazione.».