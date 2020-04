Il Milan trema dopo l’interessamento del PSG proprio sul terzino sinistro Theo Hernandez esploso e simbolo della rinascita rossonera

Secondo quanto riportato da Le10Sports il PSG sarebbe pronto a sferrare il colpo di calciomercato che prende il nome di Theo Hernandez sottraendolo quindi prematuramente al Milan.

I rossoneri, ad ogni modo, lo cederebbero non per una cifra inferiore ai 50 milioni di euro dopo averlo acquistato in estate dal Real Madrid per sol 20 milioni.