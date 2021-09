Atletico Madrid: «Tris di assi», ecco la rivale Champions dei rossoneri

L’Atletico Madrid ha la rosa più completa della Liga. Ecco come si è rinforzata la rivale Champions dei rossoneri

«Tris di assi» – così scrive l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina in merito alla rosa dell’Atletico Madrid, prossima avversaria del Milan in Champions League.

Non solo Rodrigo De Paul, accostato recentemente proprio ai rosssoneri prima di sposare il progetto rojiblanco ma anche Cunha e l’ultimo super colpo: il ritorno di Antoine Griezmann. Il francese doveva essere il sostituto di Messi al Barcellona, dopo due anni in ombra ma i blaugrana sono con l’acqua alla gola e hanno dovuto forzatamente cederlo per un cifra intorno ai 45 milioni di euro.

I Colchoneros, visto che il Real Madrid non è riuscito a chiudere il colpo Mbappé, sono diventati i favoriti per la conquista della Liga spagnola e… perché no… anche in Europa potrebbero farsi spazio, PSG permettendo.