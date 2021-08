Milan, le avversarie del girone: l’Atletico Madrid per chiudere il cerchio

Sorteggiato il girone di Champions League del Milan. Una delle avversarie sarà l’Atletico Madrid del Cholo Simeone. I precedenti

Il Milan ha scoperto le avversarie del proprio girone di Champions League. In prima fascia i rossoneri hanno pescato l’Atletico Madrid del Cholo Simeone. Squadra campione di Spagna che per i rossoneri ha un sapore speciale.

Gli unici due precedenti con i Colchoneros coincidono infatti con le ultime due gare del Diavolo in Champions League. Siamo agli ottavi di finale della stagione 2013/14 ed i rossoneri persero entrambe le gare. A San Siro per 0-1, al Vicente Calderòn per 4-1.