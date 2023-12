Atalanta Milan, domani giorno decisivo per Djimsiti: cosa filtra sulla sua convocazione

Sono attese per domani delle novità sulla convocazione di Berat Djimsiti: il difensore è in dubbio per Atalanta Milan. Cosa filtra

Resta il punto interrogativo sulla presenza di Berat Djimsiti per Atalanta Milan di domani. Il difensore è alle prese con alcuni guai fisici e non si sa se potrà essere della partita per domani (fischio d’inizio previsto alle 18:00).

Domani mattina, come riferisce Sportitalia, sarà il momento decisivo per l’albanese, il quale effettuerà l’ultimo test per capire se potrà essere a disposizione di Gasperini o se sarà costretto a dare forfait.