Atalanta, Gomez furioso: lancia il tapiro d’oro contro Staffelli

Periodo difficile per il Papu Gomez, che ha scatenato la propria rabbia contro l’inviato di Striscia la Notizia

Non è un periodo felice per il Papu Gomez. L’argentino è ormai fuori squadra all’Atalanta e a gennaio dovrà cambiare aria per non perdere la Copa America con l’Albiceleste. Nervi a fior di pelle insomma per il Papu che, come riporta Striscia La Notizia, ha reagito malissimo al Tapiro D’Oro consegnatogli da Valerio Staffelli.

Il giornalista ha provato a consegnare il Tapiro d’oro al giocatore, ma il funambolico giocatore argentino ha inizialmente eluso la marcatura del tg satirico, sprintando fino a un parcheggio adiacente la sede degli allenamenti della squadra bergamasca.

A questo punto Staffelli, le cui domande sono state continuamente “dribblate” da Gomez, ha lasciato il Tapiro sull’automobile del “Papu”. E proprio mentre la troupe di Striscia stava per andarsene – allontanata da alcuni tesserati della “Dea” tra cui i calciatori Zapata e Gosens – in uno scatto d’ira Gomez ha scagliato il “premio” verso l’inviato, mancandolo, ma mandando in frantumi il Tapiro. Il servizio andrà in onda questa sera.