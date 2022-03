Atalanta al Collegio di Garanzia: chiesto il 3-0 a tavolino col Torino. Il club orobico ha presentato ricorso

L’Atalanta ha presentato ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport per annullare la decisione della Corte d’Appello della Figc, ricorrendo dunque contro la Federcalcio e contestualmente nei confronti della Lega Serie A, in merito alla partita col Torino, in programma originariamente il 6 gennaio ma mai disputata per i casi Covid e la sospensione dell’Asl competente.

L’Atalanta chiede il 3-0 a tavolino, così come da articolo 53 delle NOIF, la cui non applicazione secondo la Dea costituisce materia di ricorso.