Asllani punge il Milan: «Da interista non potevo chiedere cosa migliore. Vincere nel derby…». Le sue parole

Kristjan Asllani è intervenuto ai microfoni di Inter TV dopo il derby vinto contro il Milan. Le sue dichiarazioni.

ASLLANI – «Siamo davvero contenti, non ci sono parole. Da tifoso interista, non potevo chiedere cosa migliore. Siamo contenti, anche oggi eravamo fuori casa ma c’erano tantissimi tifosi. Ancora forse non mi rendo conto di questo scudetto, vedremo domattina. Vincere nel derby conta forse ancora di più. Volevamo lo scudetto, ci siamo riusciti. Adesso andiamo avanti»