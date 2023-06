Asllani: «Parità di genere? La penso così, sul Mondiale...»

Asllani, attaccante del Milan Femminile è intervenuta ai microfoni della CNN per parlare della parità di genere e del Mondiale

Asllani, attaccante del Milan Femminile è intervenuta ai microfoni della CNN per parlare della parità di genere e del Mondiale:

«Penso che stiamo prendendo provvedimenti.Abbiamo bisogno di investire di più nel calcio femminile. Stiamo vedendo cose come la tessera assicurativa, abbiamo 8 nuove squadre in questa Coppa del Mondo. Se si confronta l’ultima Coppa del Mondo e l’importo che otterremo per ogni giocatrice c’è un’enorme differenza. È un punto di svolta ma allo stesso tempo ci sono molti più passi che devono essere fatti per fare progressi. Dobbiamo continuare a spingere perché leggendo i numeri siamo ancora molto indietro. Dobbiamo continuare ad investire. Dare alle donne le risorse migliori per avere successo perché queste sono cose normali in qualsiasi posto di lavoro quindi non dovremmo essere un eccezione. Non possiamo fermarci ora ed essere felici di dove siamo arrivati. Ci sono così tanti altri passi che devono essere fatti e quindi abbiamo bisogno di più. Non mi sono mai concentrata solo sul giocare a calcio. Non penso che sia una lotta che stiamo combattendo solo ora ma ci sono state generazioni prima di noi senza alcun risultato. Abbiamo la responsabilità di continuare a fare progredire lo sport. Lo sport e il calcio non hanno genere, quindi dobbiamo continuare ad includere. Sempre più squadre maschili stanno investendo nelle squadre femminili. Sembra folle ma dobbiamo assicurarci di ottenerlo per le future generazioni. Per rendere lo sport più equo possibile. Perché spero davvero che il futuro sarà uguale. Non ci siamo ancora, ma dobbiamo continuare a prendere provvedimenti. Sono felice di usare i social e la mia voce per sensibilizzare sulla questione. Ci vuole molta energia, ma è un investimento. È un investimento per il futuro, per tutti».

MONDIALE – «Abbiamo una squadra davvero buona e tutte le possibilità per avere successo. Ci sono tante squadre al top, ma non partiamo come una delle favorite. Ci sono 5-6 squadre che lo sono tra queste sicuramente Inghilterra, Germania, Usa e Francia e Australia. Penso che sarà una coppa del Mondo molto emozionante e spero che questo Mondiale rompa ancora più barriere in vista delle prossime competizioni»